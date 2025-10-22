Roma, il Manchester United monitora Manu Konè per giugno

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 22 Ottobre 2025 · Aggiornato il 22 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Manu Konè è diventato un elemento imprescindibile nella nuova Roma targata Gian Piero Gasperini. Il centrocampista francese ha iniziato la stagione nel segno della continuità, proseguendo sulla falsa riga delle ottime prestazioni mostrate nella seconda parte dello scorso anno, quando sulla panchina giallorossa sedeva Claudio Ranieri. Le ottime prestazioni fornite dall’ex Borussia Mönchengladbach hanno attirato l’attenzione di tante big europee e il Manchester United sembrerebbe essersi aggiunta alla lista delle pretendenti.

ROMA, IL MANCHESTER UNITED OSSERVA KONÈ PER LA PROSSIMA ESTATE

Secondo quanto riportato dal giornalista britannico Graeme Bailey infatti, i Red Devils starebbero monitorando la situazione con molta attenzione ma il centrocampista classe 2001 non è considerato un opzione a breve termine. La dirigenza del club inglese ritiene infatti che Manu Konè sia ancora troppo acerbo per la Premier League, e lo United valuterà un tentativo concreto soltanto la prossima estate, qualora il francese riuscisse a mantenere costanza e a dimostrare di essere pronto per il salto nel campionato inglese.

Un ulteriore motivo che rende difficile un suo approdo in Inghilterra già a gennaio è legato al prossimo Mondiale: il numero 17 giallorosso difficilmente lascerebbe le certezze costruite a Roma per cambiare ambiente a pochi mesi da un appuntamento così importante con la nazionale francese.

