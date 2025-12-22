Roma, idea Renan Lodi a parametro zero: fascia sinistra da rifare

La Roma guarda alla fascia sinistra

La Roma non pensa solo all’attacco. In vista della sessione invernale, il club giallorosso sta valutando con attenzione anche la corsia mancina, un reparto che fin qui non ha garantito continuità. La bocciatura di Kostas Tsimikas e le condizioni fisiche non sempre ottimali di Angelino hanno acceso una riflessione interna chiara: serve un’alternativa affidabile, pronta subito.

Il profilo di Renan Lodi

Secondo quanto riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, tra i nomi monitorati dal direttore sportivo Frederic Massara c’è quello di Renan Lodi. Terzino sinistro brasiliano, con passaporto italiano, Lodi è attualmente svincolato dopo la risoluzione improvvisa del contratto con l’Al-Hilal, arrivata in seguito all’esclusione dalle liste del campionato saudita. Una situazione che rende l’operazione particolarmente interessante sotto il profilo economico.

Esperienza europea e affidabilità

Classe 1998, Renan Lodi porta in dote un curriculum di livello. Ha giocato in Liga con l’Atletico Madrid, vincendo anche il campionato spagnolo, e in Ligue 1 con il Marsiglia, maturando esperienza in contesti competitivi e sotto pressione. È un esterno capace di spingere, ma anche di garantire equilibrio difensivo, qualità che la Roma considera essenziali.

Un’opportunità da cogliere

L’ipotesi Lodi rappresenta un’occasione a basso rischio e alto potenziale. Nessun costo di cartellino, inserimento immediato e conoscenza del calcio europeo. La Serie A potrebbe offrirgli una nuova centralità, mentre la Roma avrebbe finalmente una soluzione credibile sulla sinistra. Le valutazioni sono in corso, ma l’idea prende forma.