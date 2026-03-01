Roma, idea Koopmeiners: asse caldo con la Juventus

Gasperini vuole ritrovare Koopmeiners

La Roma guarda al futuro e accende i riflettori su Teun Koopmeiners. Il centrocampista della Juventus, classe 1998, è un profilo che Gian Piero Gasperini conosce a memoria e che riabbraccerebbe volentieri nella Capitale.

I due hanno condiviso tre stagioni di alto livello all’Atalanta, dove l’olandese si è imposto come uno dei centrocampisti più completi della Serie A. La scorsa estate il loro destino ha rischiato di incrociarsi ancora in bianconero, ma Gasperini ha scelto il progetto giallorosso. Ora lo scenario potrebbe riaprirsi.

La posizione della Juventus

A Torino, l’esperienza di Koopmeiners non ha rispettato le attese. Arrivato nell’agosto 2024, non è riuscito a incidere: in questa stagione ha collezionato 23 presenze in Serie A, nessun gol né assist. Numeri lontani dagli standard mostrati a Bergamo.

La Juventus valuta una cessione per finanziare il mercato in entrata. Servono almeno 30 milioni di euro per evitare minusvalenze, considerato un contratto valido fino al 2029 e una valutazione attuale di 28 milioni secondo Transfermarkt. Sullo sfondo resta anche l’interesse del Galatasaray.

Un asse da monitorare

La sfida tra Roma e Juventus di questa sera può diventare l’occasione per avviare contatti concreti; i giallorossi monitorano la situazione: riportare Koopmeiners sotto la guida di Gasperini significherebbe rilanciare un talento che, con l’allenatore giusto, ha già dimostrato di poter fare la differenza.