Roma, idea Bryan Zaragoza per la fascia: contatti col Bayern

Nelle ultime ore di calciomercato, la Roma accelera sulla fascia sinistra. Il nome nuovo è Bryan Zaragoza, esterno offensivo spagnolo classe 2001 di proprietà del Bayern Monaco, attualmente in prestito al Celta Vigo. L’indiscrezione, rilanciata da Il Messaggero, trova conferme autorevoli e apre a uno scenario in evoluzione.

Il profilo seguito dalla Roma

Bryan Zaragoza è un esterno rapido, tecnico, abituato a partire largo per poi accentrarsi. In stagione ha collezionato 26 presenze con Celta Vigo, firmando 2 gol e 4 assist. Numeri che raccontano continuità e capacità di incidere, soprattutto in contesti di gioco aperti. Il contratto con il Bayern Monaco è valido per altri tre anni, elemento che impone una formula creativa per sbloccare l’operazione.

La formula dell’operazione

Secondo Fabrizio Romano, la Roma ha presentato una proposta formale al Bayern Monaco. L’idea è risolvere anticipatamente l’attuale prestito con il Celta Vigo, che prevede un diritto di riscatto, per poi concordare un nuovo prestito ai giallorossi, sempre con diritto. Un passaggio tecnico complesso ma non impossibile, su cui le parti stanno lavorando.

La volontà del giocatore

Un dettaglio pesa più di altri. Bryan Zaragoza sarebbe molto entusiasta della possibilità di trasferirsi nella Capitale. La prospettiva Serie A e il progetto tecnico della Roma rappresentano un richiamo forte, soprattutto in una fase cruciale della sua crescita.