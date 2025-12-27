Roma, guai per Pellegrini: c’è lesione, i tempi di recupero

Foto © Stefano D’Offizi

Arrivano brutte notizie in casa Roma: in seguito all’infortunio al quadricipite accusato in allenamento infatti, Lorenzo Pellegrini sarà costretto a saltare diverse partite. La conferma è arrivata dagli esami strumentali sostenuti dall’ex Sassuolo che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro.

ROMA, PELLEGRINI OUT ALMENO UN MESE: ECCO QUALI PARTITE SALTERÀ

I tempi di recupero stimati sono di almeno un mese: ciò significa che Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare a Pellegrini sicuramente nelle sfide di Serie A contro Genoa, Atalanta, Lecce, Sassuolo, Torino (contro i granata c’è anche il match di Coppa Italia il 13 gennaio). La data da cerchiare in rosso sul calendario per rivedere il numero 7 giallorosso in campo, qualora non ci siano complicazioni nel recupero dalla lesione, è il prossimo 25 gennaio, quando la Roma ospiterà il Milan allo Stadio Olimpico.

LE SOLUZIONI DI GASPERINI

Per sopperire alla mancanza del classe ’96, il Gasp potrebbe riportare Dybala sulla linea dei trequartisti insieme a Soulé, considerando anche la prestazione opaca dell’argentino allo Stadium contro la Juventus. Con la Joya che torna al suo ruolo naturale, lì davanti sono in tre che si candidano per una maglia dal primo minuto: oltre al solito ballottaggio Dovbyk–Ferguson infatti, si inserisce Tommaso Baldanzi, il quale potrebbe dare continuità al gol trovato a Torino la scorsa settimana.

