Roma-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma-Genoa, punti pesanti all’Olimpico

La 17ª giornata di Serie A si chiude con Roma-Genoa, posticipo che mette in palio punti fondamentali per entrambe. Allo Stadio Olimpico, i giallorossi cercano continuità davanti al proprio pubblico, mentre i rossoblù puntano a muovere una classifica che resta delicata. Una sfida che promette equilibrio e attenzione ai dettagli.

Le scelte di Gasperini per la Roma

In casa Roma, Gasperini sembra orientato a confermare Dybala nel ruolo di falso nove, supportato da El Shaarawy e Soulé sulla trequarti. Dalla panchina restano pronti Ferguson e il recuperato Dovbyk, mentre sono indisponibili Pellegrini e Bailey. In mediana spazio alla diga composta da Cristante e Koné, con Celik e Wesley sugli esterni. In difesa rientra Hermoso, che ha smaltito l’infortunio.

Il Genoa di De Rossi tra assenze e rientri

Nel Genoa, De Rossi deve rinunciare allo squalificato Leali: tra i pali toccherà a Sommariva. Fuori anche Messias, Gronbaek e Cornet, ma torna disponibile Ostigard, candidato a una maglia dal primo minuto nel terzetto difensivo. In mezzo al campo Ellertsson verso la conferma, con Thorsby inizialmente in panchina. Davanti coppia formata da Colombo e Vitinha.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Celik; Soulé, El Shaarawy; Dybala.

All. Gasperini

Genoa (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

All. De Rossi

Dove vedere Roma-Genoa in tv

Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky Sport, con streaming disponibile su Sky Go, NOW e piattaforma DAZN.