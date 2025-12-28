Roma-Genoa, Gasperini: “De Rossi ha dato coraggio, partita tosta. Dybala, Ferguson…”

Roma-Genoa concluderà la diciassettesima giornata di Serie A e Gian Piero Gasperini, mister dei giallorossi ne ha parlato nella conferenza stampa della vigilia. Così l’allenatore della Roma con un trascorso sulla panchina ligure:

“Dovbik non è ancora pronto, non sarà convocato; per il resto settimana un po’ spezzata dal Natale ma abbiamo potuto lavorare con qualche situazione, la difficoltà più grande è quella ancora di Hermoso, ha questa forma di pubalgia e dobbiamo valutare se può giocare o meno“.

Sul Genoa: “Ha giocatori importanti, è della sua natura valorizzare giocatori e poi venderli, quest’anno c’è qualche ottimo giocatore che si sta facendo vedere. La mia esperienza è stata molto lunga, otto anni bellissimi e per me è comunque casa. Dalla C alla B, poi due anni in Europa, un presidente particolare con il quale ho avuto un bellissimo rapporto, sono tornato nelle difficoltà, un grande legame con la tifoseria molto calda, appassionata che dà sicuramente supporto, una bella piazza per fare calcio. De Rossi ha dato coraggio, una bella dote per gli allenatori e in generale, una squadra che recupera come a Cagliari e con la Fiorentina“.

Sul momento di stagione: “Entriamo in una fase con nove partite tutte molto importanti, i giocatori in Coppa d’Africa, Dovbik, Pellegrini, Bailey… bisogna stringere molto e ottenere il massimo da tutti“.

ROMA-GENOA, GASPERINI IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Su Dybala: “Quando ha qualche difficoltà fisica giocare trequartista è peggio, se sta bene il valore della squadra aumenta. Se riusciamo a portarlo ad una condizione migliore può darci dei vantaggi“.

Gasperini conclude: “La Roma non ha niente da invidiare a nessuno, a livello di atteggiamento e comportamento fino ad adesso è stata sempre al top.

Ferguson? La mia non era una cosa su di lui, se devo fare una scelta e sta bene, scelgo Dybala; rispetto a lui è giovanissimo, non deve metterla sul piano tecnico ma sulla volontà, la fame, raggiungere e fregare il posto con queste armi che sono più congeniali.

E’ una partita tosta, dovremo raschiare il barile per mettere in campo le migliori risorse per vincere la partita, abbiamo assolutamente necessità”.

Il mercato? E’ vero che condiziona, non è rispettoso per quelli che stanno dando tutti per questa squadra però è una situazione che dura troppo e noi allenatori siamo contrari, si parla più di mercato che delle partite. Non hai creduto in quello di gennaio, ci vuole tempo ad inserire i giocatori e punto fortemente su quelli che ci sono.

Pisilli? Ragazzo molto interessante, bravo, anche nell’immediato, sarebbe bene giocasse di più e mi auguro possa farlo nella Roma, in questo momento c’è poco spazio ma non è proponibile un suo allontanamento“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali dell’As Roma.