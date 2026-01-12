Roma, Gasperini pre Coppa Italia: “Entusiasmo affascinante, Mercato? Per gli altri a volte più interessante delle partite. La proprietà…”

foto © Stefano D’Offizi

Gian Piero Gasperini è stato intervistato da Sportmediaset alla vigilia della gara di Coppa Italia tra Roma e Torino valida per gli ottavi. Così l’allenatore giallorosso:

“Con la presenza della proprietà stando a Roma loro possono avere una percezione migliore di quello che può servire, sono sicuramente dei grandi imprenditori e rimanendo costantemente per qualche settimana a contatto con la realtà società individuare al meglio quello che può essere utile per una strategia futura“.

Sul mercato: “A volte per gli altri è più interessante delle partite. Non saprei cosa aggiungere. In questo momento un giocatore può essere interessato a venire alla Roma perché c’è un grande entusiasmo e questo è sicuramente affascinante, poi c’è un progetto e una squadra forte”.

Un bilancio sul campionato: “Il girone di andata è stato sicuramente molto positivo sia per l’atteggiamento che per le prestazioni fatte, abbiamo un nocciolo duro competitivo, tutte le big si sono attrezzate e hanno sbagliato molto poco. La corsa sulla Juventus? Su chi capita! Dobbiamo guardare il nostro percorso“.

La Coppa Italia: “E’ una competizione che all’inizio non è molto seguita, poi man mano che si va avanti diventa importante e tutte ci tengono, alla fine ci sono le squadre migliori. A Roma c’è sempre la possibilità di fare una finale a Roma. Il Torino conferma di essere sempre solido, pericoloso, magari non riesce ad avere la continuità ma rimane sempre una squadra difficile, ostica“.