Roma, Gasp vuole un rinforzo in attacco: Zirkzee in pole

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 20 Ottobre 2025 · Aggiornato il 20 Ottobre 2025

Nonostante la nuova Roma targata Gian Piero Gasperini sia solamente a -1 dalla vetta della classifica, la squadra ha ancora dei problemi da risolvere, soprattutto in zona gol. La squadra capitolina infatti, ha messo a segno solamente 7 reti in 7 partite, troppo poche se si vuole puntare all’obiettivo minimo chiamato quarto posto.

Proprio per questo, il Gasp ha chiesto ai Friedkin di intervenire sul mercato per dei rinforzi in zona offensiva, soprattutto nel ruolo di punta centrale. Il neo arrivato Evan Ferguson e Artem Dovbyk stanno deludendo le aspettative e il bottino raccolto fin qui è davvero misero: una sola rete segnata in due, messa a segno dall’ucraino in casa contro il Verona.

ROMA, ZIRKZEE È L’OBIETTIVO PRINCIPALE PER L’ATTACCO: I DETTAGLI

Il primo nome in lista per rinforzare l’attacco è Joshua Zirkzee che a Manchester non sta avendo certamente le sue migliori stagioni. L’olandese arrivò all’ombra di Old Trafford dal Bologna nel 2024 per 45 milioni di euro, ma in Premier League non è mai riuscito ad esprimere le qualità messe a mostra negli anni trascorsi in rossoblù. Il classe 2001 sembrava dovesse andar via già la scorsa estate, ma alla fine non si fece più nulla e chissà che a gennaio non sia la volta buona. Nonostante la permanenza infatti, Zirkzee ha giocato solamente 15 minuti in campionato e parte molto indietro nelle gerarchie di mister Amorim, che gli preferisce Sesko e Da Cunha.

La Roma tenterà l’affondo nel corso della sessione invernale, puntando forte sulla volontà del giocatore di andar via e di mettersi in mostra in vista del Mondiale. Il club giallorosso non cercherà di ingaggiare l’ex Bologna a titolo definitivo, dato che i Red Devils non vorrebbero cederlo a meno di quanto lo pagarono due estati fa. La formula preferita dalla società è dunque il prestito, anche se da capire se sarà inserita un’opzione per il riscatto o meno. Inoltre, non sussisterebbe neanche il nodo riguardo lo stipendio: l’ingaggio percepito attualmente da Zirkzee a Manchester è di 3,6 milioni a stagione e la Roma pagherebbe soltanto la metà, dato che il giocatore arriverebbe nella seconda parte di stagione.

ROMA, AMORIM SU ZIRKZEE: “È UN NOSTRO GIOCATORE, ABBIAMO BISOGNO DI TUTTI”

Intanto, Ruben Amorim, il tecnico del Manchester United, ha parlato così riguardo una possibile cessione dell’ex Bayen Monaco: “Sia lui che Mainoo per ora sono nostri giocatori e abbiamo bisogno di tutti. Alcuni giocatori non giocano, ci sono rumors, notizie… alcuni vogliono giocare. Come hai detto, c’è una Coppa del Mondo. Ci sono agenti che ascoltano i giocatori parlare in continuazione, vediamo. So che vorrebbero giocare di più, ma io devo pensare al bene del Manchester”.

Oltre a “Roma, Gasp vuole un rinforzo in attacco: Zirkzee in pole ” leggi anche: