Roma, Fonseca: “I ragazzi hanno capito, vincere e giocare bene contro il Cagliari”

ROMA FONSECA – Paulo Fonseca, allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara interna contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni principali:

“Pedro non ha nessun problema, domani giocherà. Smalling? Normale non ha la migliore forma fisica ma sta migliorando. Quando non vinciamo, siamo sempre di malumore ma stiamo lavorando tutti insieme per vincere domani la partita. Stiamo lavorando per migliorare la nostra prestazione difensiva. I portieri? Quando sbagliamo, sbagliamo tutti e io per primo. Ho fiducia nei portieri. Spinazzola? Non sta bene“.

Fonseca sulla squadra dopo la brutta prova contro l’Atalanta: “Ho visto una buona reazione, hanno capito quello che ho detto, cosa possiamo e non possiamo fare. Non abbiamo fatto pressione, la squadra si è abbassata molto e non si può attribuire tutto solo ad un giocatore“.

Il Cagliari: “Mi aspetto una partita difficile come tutte, è una buona squadra che vuole avere la palla ed è forte in contropiede ma vogliamo vincere e giocare bene“.

