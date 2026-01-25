 Salta al contenuto
Bologna Calcio News 24/7 Calciomercato News

Roma, Ferguson possibile idea del Bologna

Raffaele Campo
2 min
Evan Ferguson

Foto © Stefano D’Offizi

ROMA FERGUSON BOLOGNA – Difficilmente Evan Ferguson lascerà la Roma durante questa finestra di calciomercato invernale.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui i giallorossi dovessero prendere un nuovo attaccante nel corso di gennaio (visto il lungo infortunio di Artem Dovbyk), l’irlandese potrebbe andare via.

ROMA FERGUSON BOLOGNA – E come riferisce Il Resto del Carlino, in tal caso il Bologna potrebbe seriamente pensare al giocatore, che in questo campionato ha segnato 2 gol. La formula sarebbe però solo quella del prestito.

Nelle scorse settimane il calciatore in questione era stato accostato anche ad altri club, tra cui Everton, Brighton e anche Napoli.

 

leggi anche:

  1. Wesley incanta a Roma: City, Newcastle e Tottenham osservano
  2. Roma-Sassuolo, Gasperini: “Proprietà qui presente un gran segnale ma non parliamo di mercato, sapete tutto. Questa estate…”
  3. Brescianini dall’Atalanta alla Fiorentina è ufficiale: “Vanoli carico, non vedo l’ora di mettermi in gioco”
  4. Bove riparte dall’Inghilterra: firma vicina col Watford
  5. Nottingham Forest su Taremi: l’ex Inter tra le opzioni per l’attacco
  6. Como, Fàbregas: “Bologna? Grande test; mi piace la squadra e Italiano, da analizzare nel calcio moderno. Il mercato…”
  7. Milan-Genoa 1-1: Leao salva i rossoneri, Stanciu spreca un rigore
  8. Udinese, Zaniolo brilla ma c’è un ginocchio da valutare

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria

BONUS CASINÒ

Fino A 1500€ + 150 FS

Pacchetto Welcome 150 Free Spins Slot & Live
OTTIENI BONUS