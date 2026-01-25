Roma, Ferguson possibile idea del Bologna

Foto © Stefano D’Offizi

ROMA FERGUSON BOLOGNA – Difficilmente Evan Ferguson lascerà la Roma durante questa finestra di calciomercato invernale.

Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui i giallorossi dovessero prendere un nuovo attaccante nel corso di gennaio (visto il lungo infortunio di Artem Dovbyk), l’irlandese potrebbe andare via.

ROMA FERGUSON BOLOGNA – E come riferisce Il Resto del Carlino, in tal caso il Bologna potrebbe seriamente pensare al giocatore, che in questo campionato ha segnato 2 gol. La formula sarebbe però solo quella del prestito.

Nelle scorse settimane il calciatore in questione era stato accostato anche ad altri club, tra cui Everton, Brighton e anche Napoli.

