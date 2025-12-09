Roma, Ferguson delude: addio a gennaio?

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 9 Dicembre 2025 · Aggiornato il 9 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

roma Ferguson – Il problema principale della Roma in questa stagione sembra essere la mancanza di una punta affidabile. Dovbyk continua a non convincere mentre il nuovo arrivato Evan Ferguson ha deluso: come riportato da La Gazzetta Dello Sport l’addio già nel mercato invernale sembra vicino.

Rendimento deludente

L’avventura di Ferguson nella capitale sembrava iniziata bene: la fiducia di Gasperini e le buone prestazioni costituivano un ottimo biglietto da visita per il proseguo della stagione. Da quel momento però qualcosa si è rotto: in 10 presenze Ferguson ha collezionato soltanto una rete, troppo poco per prendersi il posto in una big di serie a. Da qui l’idea dell’addio a gennaio per tornare in premier league.

Nomi caldi

La Roma non deciderà da sola, per terminare il prestito di Ferguson servirà anche l’accordo con il Brighton. Di certo i giallorossi hanno urgenza di liberare una casella offensiva per tentare l’assalto a una punta; quali sono i nomi? Il favorito sembra essere Zirkzee, ma trattare con il Manchester United non sarà facile. Occhio alla pista Kalimuendo mentre non va scartata a priori l’idea Scamacca, giocatore dal grandissimo potenziale ma frenato dagli infortuni.