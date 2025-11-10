 Salta al contenuto

Infortunio Dovbyk: c’è lesione per l’ucraino, out almeno 4 settimane

Samuele Zarlenga
Artem Dovbyk

Foto © Stefano D’Offizi

Nonostante la Roma sia arrivata alla sosta di novembre da prima della classe insieme all’Inter, in casa giallorossa non sta andando tutto a gonfie vele. I problemi fisici continuano a colpire la squadra capitolina, soprattutto nel reparto offensivo: oltre a Ferguson, Bailey e Dybala infatti, si aggiunge anche l’infortunio di Artem Dovbyk.

ROMA, INFORTUNIO DOVBYK: L’UCRAINO SARÀ FUORI 4-6 SETTIMANE

L’attaccante ucraino è stato costretto a lasciare il campo al minuto 44 della sfida casalinga contro l’Udinese a causa di un problema alla coscia sinistra. Nella giornata di oggi si è sottoposto agli esami strumentali che hanno riportato una lesione del tendine del retto femorale. I tempi di recupero stimati sono di circa quattro settimane, che potrebbero però diventare sei a seconda di come procederà il recupero e la risposta del giocatore.

 

Oltre a “Infortunio Dovbyk: c’è lesione per l’ucraino, out almeno 4 settimane” leggi anche:

  1. Lewandowski trascina il Barcellona con una tripletta a Vigo
  2. Berardi show a Bergamo: il capitano del Sassuolo è tornato
  3. Barcellona su Fofana: primi contatti con il Lione per l’esterno belga
  4. Lazio, ag Mandas: “A gennaio possibile cessione. Vale 10 milioni”
  5. Inter-Lazio, Lautaro al 2′ e poi Bonny nella ripresa: nerazzurri in testa con la Roma
  6. Un retroscena sul rigore di Parma e il rinnovo col Milan: Leao da 10
  7. Galatasaray su Lookman: crisi con Juric, trattativa con l’Atalanta
  8. Parma, infortunio per Zion Suzuki: frattura alla mano sinistra
  9. Parma-Milan, la tappa dei punti che pesano davvero: le formazioni
  10. Subito brutte notizie per Vanoli: Kean salta il Genoa per infortunio
  11. Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
  12. Napoli in crisi, Conte furioso dopo il ko di Bologna: alta tensione
  13. Serie A, Como-Cagliari e Lecce-Hellas nel sabato pomeriggio dell’undicesima giornata: stesso risultato
  14. Castro, l’altro Santiago che intriga il Milan: emissari a Parma

 

In tendenza

Notizie correlate