Infortunio Dovbyk: c’è lesione per l’ucraino, out almeno 4 settimane
Foto © Stefano D’Offizi
Nonostante la Roma sia arrivata alla sosta di novembre da prima della classe insieme all’Inter, in casa giallorossa non sta andando tutto a gonfie vele. I problemi fisici continuano a colpire la squadra capitolina, soprattutto nel reparto offensivo: oltre a Ferguson, Bailey e Dybala infatti, si aggiunge anche l’infortunio di Artem Dovbyk.
ROMA, INFORTUNIO DOVBYK: L’UCRAINO SARÀ FUORI 4-6 SETTIMANE
L’attaccante ucraino è stato costretto a lasciare il campo al minuto 44 della sfida casalinga contro l’Udinese a causa di un problema alla coscia sinistra. Nella giornata di oggi si è sottoposto agli esami strumentali che hanno riportato una lesione del tendine del retto femorale. I tempi di recupero stimati sono di circa quattro settimane, che potrebbero però diventare sei a seconda di come procederà il recupero e la risposta del giocatore.
