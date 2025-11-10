Samuele Zarlenga · Pubblicato il 10 Novembre 2025 · Aggiornato il 10 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Nonostante la Roma sia arrivata alla sosta di novembre da prima della classe insieme all’Inter, in casa giallorossa non sta andando tutto a gonfie vele. I problemi fisici continuano a colpire la squadra capitolina, soprattutto nel reparto offensivo: oltre a Ferguson, Bailey e Dybala infatti, si aggiunge anche l’infortunio di Artem Dovbyk.

ROMA, INFORTUNIO DOVBYK: L’UCRAINO SARÀ FUORI 4-6 SETTIMANE

L’attaccante ucraino è stato costretto a lasciare il campo al minuto 44 della sfida casalinga contro l’Udinese a causa di un problema alla coscia sinistra. Nella giornata di oggi si è sottoposto agli esami strumentali che hanno riportato una lesione del tendine del retto femorale. I tempi di recupero stimati sono di circa quattro settimane, che potrebbero però diventare sei a seconda di come procederà il recupero e la risposta del giocatore.

Oltre a “Infortunio Dovbyk: c’è lesione per l’ucraino, out almeno 4 settimane” leggi anche: