Roma, El Shaarawy e Koné accelerano per Napoli

Lavoro intenso a Trigoria

La Roma prepara la missione contro il Napoli con lo sguardo rivolto all’infermeria. A Trigoria, Stephan El Shaarawy e Manu Koné proseguono il percorso di recupero con sedute mirate tra palestra e campo, mentre il gruppo lavora agli ordini di Gian Piero Gasperini.

Il segnale più evidente è arrivato dai social del “Faraone”, che ha condiviso uno scatto insieme al centrocampista francese durante una sessione di potenziamento. Un messaggio chiaro: la volontà di rientrare il prima possibile.

Situazioni diverse, stessa cautela

Le condizioni dei due giocatori restano differenti. Koné sta seguendo il protocollo per una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Un infortunio che impone prudenza assoluta per evitare ricadute, soprattutto in questa fase della Serie A.

Per El Shaarawy, invece, l’attenzione è concentrata su una persistente infiammazione al tendine d’Achille. Il fastidio ne ha limitato l’utilizzo nelle ultime settimane, ma i progressi sono considerati incoraggianti dallo staff medico del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Verso il Napoli

La presenza contro il Napoli resta in dubbio. Molto dipenderà dalle risposte ai carichi di lavoro nelle prossime ore. A Gasperini servono alternative e profondità per una gara che può pesare nella corsa europea.

L’obiettivo è riaverli entro fine mese. La Roma aspetta, con fiducia ma senza forzature. In questo momento, la gestione conta quanto il risultato.