Roma: è fatta per Zirkzee, oggi si chiude per Raspadori

La Roma di Gian Piero Gasperini ha accelerato le operazioni di mercato e si appresta a chiudere un doppio colpo per il reparto offensivo: Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori.

L’attacco è la priorità assoluta per il club capitolino, quarto in Serie A ma solo decimo per gol segnati (17 in 16 giornate). Le critiche pubbliche del tecnico a Evan Ferguson dopo Roma-Juventus e le difficoltà realizzative hanno spinto la dirigenza, con il benestare dei proprietari Friedkin, a uno sprint finale per accontentare Gasp.

Zirkzee, l’obiettivo numero uno

Joshua Zirkzee, l’attaccante olandese del Manchester United, è il bersaglio principale. Gasperini lo voleva già ai tempi dell’Atalanta, apprezzandone le caratteristiche tecniche e l’adattamento al calcio italiano. Il giocatore, che in Premier League non trova spazio, ha dato il suo assenso al trasferimento, vedendo nella Roma la chiave per il rilancio in vista del Mondiale 2026.

L’affare è ormai definito nella sostanza. La formula su cui si sta lavorando è un prestito oneroso con obbligo di riscatto, condizionato alla qualificazione giallorossa alla prossima Champions League. Il Manchester United, che inizialmente chiedeva circa 50 milioni di euro, ha trovato un punto d’incontro con la Roma, disposta ad avvicinarsi ai 40 milioni di valutazione complessiva.

Raspadori, il summit decisivo oggi

In parallelo, la trattativa per Giacomo Raspadori è in dirittura d’arrivo. Proprio oggi è previsto un summit tra la Roma e l’Atlético Madrid per sciogliere l’ultimo nodo: la formula del riscatto. La società giallorossa ha proposto un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. I colchoneros, invece, spingono per trasformare il diritto in obbligo, magari abbassandone la cifra a 18 milioni se legato a determinate condizioni. Anche con l’attaccante italiano esiste già un accordo personale.

Le partite in uscita per fare spazio

Per registrare i nuovi arrivi, la Roma deve necessariamente operare delle cessioni. Per fare spazio a Zirkzee, uscirà uno tra Evan Ferguson e Artem Dovbyk. È in corso una trattativa con il Brighton per interrompere anticipatamente il prestito di Ferguson. Per Dovbyk si cercano intese con West Ham e Sunderland, o si valuta uno scambio alla pari con Beto dell’Everton.

A liberare il posto per Raspadori, invece, sarà probabilmente Leon Bailey (più probabile) o Tommaso Baldanzi, entrambi con prospettive di mercato nell’immediato.

Con queste due operazioni, la Roma di Gasperini punta a dotarsi di qualità e profondità in attacco, cercando quella marcia in più per consolidare il quarto posto e lottare per un obiettivo Champions che condizionerebbe positivamente anche il futuro degli stessi acquisti.