Roma, è fatta per Koné!

Ultime ore di mercato infuocate per la Roma che ha messo a segno un colpo importante, assicurandosi le prestazioni sportive del centrocampista francese Manu Koné.

Dopo lunghe trattative, come riportato da Fabrizio Romano, l’accordo con il Borussia Mönchengladbach è stato finalmente raggiunto.

La società giallorossa, rappresentata dal responsabile dell’area tecnica Ghisolfi e dalla CEO Souloukou, ha lavorato intensamente per completare l’operazione, che si è conclusa con successo grazie anche ai fondi risparmiati dall’operazione fallita per Danso.

I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE ROMA – KONÉ

Il Borussia Mönchengladbach aveva inizialmente rifiutato la prima offerta della Roma, esigendo una cifra intorno ai 20 milioni di euro più bonus. Dopo ulteriori negoziati, le due società hanno trovato un’intesa che prevede un trasferimento del valore di circa 20 milioni di euro complessivi, di cui 17 milioni di parte fissa e 3 milioni legati a bonus.

Per il francese è previsto un contratto quinquennale con un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione.

Determinante è stata la volontà di Daniele De Rossi, che ha contattato personalmente il giocatore in diverse occasioni per convincerlo a scegliere la Roma. Koné, che ha già maturato una certa esperienza internazionale, potrebbe essere convocato già per la prossima sfida contro la Juventus.

UN NUOVO VOLTO A CENTROCAMPO

Koné arriva a Roma per rafforzare un centrocampo che ha mostrato alcune fragilità nelle prime uscite stagionali.

A soli 23 anni, il giocatore francese ha già un curriculum di tutto rispetto: dopo aver esordito con il Tolosa nel 2019, è passato al Borussia Mönchengladbach nel 2021, dove si è imposto come uno dei pilastri della squadra. In due stagioni con il club tedesco, ha collezionato 86 presenze, segnando 6 gol e fornendo 4 assist.

CARATTERISTICHE

Manu Koné è un centrocampista versatile, dotato di grande forza fisica e abilità tecnica.

Può ricoprire sia il ruolo di interno di centrocampo che quello di mediano davanti alla difesa, grazie alla sua capacità di recuperare palloni e di inserirsi negli spazi offensivi.

La sua esperienza internazionale, arricchita anche da una medaglia d’argento conquistata con la Francia alle ultime Olimpiadi, aggiunge ulteriore valore al suo profilo.

LE ULTIME ORE DEL MERCATO GIALLOROSSO

L’arrivo di Koné segna un passo importante per il mercato giallorosso, che non si ferma qui. Dopo l’ingaggio di Saelemaekers in mattinata, la società è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per completare la rosa a disposizione di De Rossi.

Per quanto riguarda il fronte uscite, Edoardo Bove è ormai a un passo dalla cessione all’Eintracht Francoforte.

