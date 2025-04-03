Roma, è corsa a due tra Pioli e Sarri per il post-Ranieri

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 3 Aprile 2025 · Aggiornato il 3 Aprile 2025

Continua la selezione dell’allenatore per la prossima stagione in casa Roma. Come dichiarato da Ranieri stesso in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini non sarà il prossimo tecnico giallorosso, nonostante il profilo del mister atalantino avesse preso quota nelle ultime settimane. A bloccare l’arrivo del Gasp nella Capitale, è stata la richiesta di stravolgere la squadra e cedere giocatori fondamentali come Dybala, Dovbyk e Paredes.

ROMA, PER LA PANCHINA SPUNTANO PIOLI E SARRI

Questa richiesta avanzata da Gasperini non ha convinto né i Friedkin, né lo stesso Ranieri, che stanno dunque valutando altri profili. Attualmente, i nomi in cima al taccuino di Ghisolfi e della società sono due ex Lazio: Maurizio Sarri e Stefano Pioli.

L’ex Napoli è attualmente libero e senza alcun contratto che lo vincola ad un club e, proprio per questo motivo, sembrerebbe essere in leggero vantaggio rispetto al collega ex Milan. Infatti, Pioli è impegnato con l’AI-Nassr di Cristiano Ronaldo, dove percepisce uno stipendio faraonico, ma sarebbe disposto a rinunciare ai soldi proposti dall’Arabia pur di tornare ad allenare nel nostro campionato. A breve, i Friedkin torneranno a Roma e chissà se il loro ritorno nella Capitale sarà decisivo per scegliere la guida tecnica per la prossima stagione.

