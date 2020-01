Roma, Dzeko: “Saremo pronti con la Juventus, bisogno di punti più che dei miei goal”

ROMA DZEKO – Edin Dzeko, attaccante della Roma ha parlato ai microfoni Sky Sport in vista della gara di domenica sera contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni principali:

“Il mio primo gol con la Roma è stato alla Juventus. Mi ricordo l’esultanza, è venuta spontanea, non mi aspettavo di fare gol. Era emozionante, il mio primo gol per la Roma subito contro la Juve. 97 gol fino ad ora? Sì, sono tanti però potevano essere di più. In questo momento abbiamo bisogno più di punti che gol di Dzeko“.

Voltare pagina dopo la scorsa sconfitta dei giallorossi all’Olimpico: “Con il Torino non siamo stati al nostro livello, siamo tristi ma non c’è tempo di piangere. Ora contro i campioni d’Italia, sicuramente siamo pronti e dobbiamo dare tutti molto di più“.

Gli insegnamenti per i più giovani: “Sono uno dei più vecchi, proviamo a dare i consigli giusti per i ragazzi. Bisogna lavorare duro, dare sempre di più ogni allenamento e partita e diventare più grandi, la qualità c’è“.

Roma dipendente da Dzeko e Juventus da Ronaldo: “E’ un grande campione ma non ci sono i singoli, c’è tanta qualità“.

Il rinnovo di Kolarov: “Contento, è importantissimo non solo in campo. Lo vedo in futuro come allenatore o forse anche dirigente, non so cosa farà quando smetterà“.

L’Inter in testa: “Non ho pensato di andare lì, è una squadra che gioca bene e sta lì meritatamente, abbiamo visto anche contro il Napoli. Fino alla fine sarà una corsa importante, una cosa buona per il campionato“.

