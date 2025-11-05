 Salta al contenuto

Roma, Dybala verso il rinnovo: Massara prepara la nuova offerta

Cristiano Abbruzzese
Paulo Dybala

Foto © Stefano D’Offizi

Massara conferma, ma le trattative non sono ancora iniziate

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha chiarito che i colloqui per il rinnovo di Paulo Dybala non sono ancora partiti ufficialmente. L’attaccante argentino, il cui contratto scade nel giugno 2026, resta al centro dei piani tecnici, ma i numerosi infortuni e l’alto ingaggio stanno spingendo la dirigenza a riflettere con attenzione sul futuro del numero 21 giallorosso.

La Roma valuta un nuovo contratto triennale

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo della Roma è proporre a Dybala un nuovo contratto triennale, fino al 2029. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma l’intenzione del club è chiara: blindare il talento argentino a patto che accetti una riduzione dello stipendio, oggi fissato a circa 8 milioni di euro netti a stagione.

Dybala vuole restare a Roma, ma il Boca sogna il ritorno

Nel frattempo, Leandro Paredes continua a spingere per riportare Dybala in Argentina, al Boca Juniors, squadra del cuore della Joya. Tuttavia, l’attaccante sembra orientato a restare nella capitale. Fonti vicine al giocatore rivelano che la scelta di Dybala è anche personale: desidera crescere la figlia a Roma e chiudere la carriera in Serie A. La palla ora passa a Massara, chiamato a trovare la formula giusta per il rinnovo.

LEGGI ANCHE:

  1. Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
  2. Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
  3. Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
  4. Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
  5. Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
  6. Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
  7. Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
  8. Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
  9. Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
  10. Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
  11. Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
  14. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  15. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo

In tendenza

Notizie correlate