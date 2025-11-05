Roma, Dybala verso il rinnovo: Massara prepara la nuova offerta

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Novembre 2025 · Aggiornato il 5 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Massara conferma, ma le trattative non sono ancora iniziate

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha chiarito che i colloqui per il rinnovo di Paulo Dybala non sono ancora partiti ufficialmente. L’attaccante argentino, il cui contratto scade nel giugno 2026, resta al centro dei piani tecnici, ma i numerosi infortuni e l’alto ingaggio stanno spingendo la dirigenza a riflettere con attenzione sul futuro del numero 21 giallorosso.

La Roma valuta un nuovo contratto triennale

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo della Roma è proporre a Dybala un nuovo contratto triennale, fino al 2029. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma l’intenzione del club è chiara: blindare il talento argentino a patto che accetti una riduzione dello stipendio, oggi fissato a circa 8 milioni di euro netti a stagione.

Dybala vuole restare a Roma, ma il Boca sogna il ritorno

Nel frattempo, Leandro Paredes continua a spingere per riportare Dybala in Argentina, al Boca Juniors, squadra del cuore della Joya. Tuttavia, l’attaccante sembra orientato a restare nella capitale. Fonti vicine al giocatore rivelano che la scelta di Dybala è anche personale: desidera crescere la figlia a Roma e chiudere la carriera in Serie A. La palla ora passa a Massara, chiamato a trovare la formula giusta per il rinnovo.

