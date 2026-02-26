Roma, Dybala punta la Juve: venerdì test chiave

La Roma prepara il big match contro la Juventus con un obiettivo chiaro: arrivare alla sfida dell’Olimpico nelle migliori condizioni possibili. La 27ª giornata di Serie A propone uno scontro diretto pesante in chiave Champions League, e a Trigoria l’attenzione è tutta sugli infortunati.

Dopo l’ottimo percorso nella League Phase di Europa League, Gian Piero Gasperini sta sfruttando la settimana tipo per recuperare energie e uomini. L’infermeria, però, non è ancora vuota.

L’elenco degli indisponibili

Anche nell’ultima seduta hanno lavorato a parte Paulo Dybala, Matias Soulé, Mario Hermoso, Evan Ferguson e Artem Dovbyk. Situazioni diverse, ma tutte monitorate quotidianamente dallo staff medico giallorosso.

La notizia più rilevante riguarda proprio Dybala. La Joya sta aumentando i carichi di lavoro e, pur proseguendo con un programma individuale, ha alzato l’intensità negli ultimi giorni.

Il test decisivo

Venerdì 27 febbraio sarà il giorno della verità. È previsto un provino con il gruppo per valutare la risposta fisica. Solo allora si capirà se potrà essere convocato almeno per la panchina contro la sua ex squadra.

La presenza di Dybala cambierebbe volto alla partita. Per qualità, esperienza e peso specifico nelle gare che contano. La Roma aspetta, la Juventus osserva. Domenica si gioca molto più di tre punti.