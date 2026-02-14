Roma, Dybala out. Dubbio Soulé per il Napoli

Emergenza in attacco per Gasperini

Brutta tegola per la Roma in vista del big match contro il Napoli. Paulo Dybala non sarà della partita nel posticipo domenicale della venticinquesima giornata di Serie A. La decisione è arrivata nelle ultime ore: la Joya non è stata convocata per la trasferta del Maradona. L’argentino, che aveva accusato un fastidio muscolare, non ha recuperato la condizione fisica ottimale per scendere in campo contro i partenopei.

Soulé: decisione rinviata al pomeriggio

Ma le preoccupazioni per Gian Piero Gasperini non finiscono qui. Anche Matias Soulé è fortemente in dubbio. Il tecnico giallorosso, intervenuto in conferenza stampa, ha preferito rimandare ogni valutazione definitiva: “Per Soulé è stata una settimana un po’ più difficile delle altre, stabiliamo oggi pomeriggio”. Una dichiarazione che lascia trasparire cautela e incertezza sull’impiego del giovane talento argentino.

Le parole di Gasperini su Dybala

Riguardo alle condizioni di Dybala, Gasperini aveva mostrato un cauto ottimismo: “Si è allenato con continuità. Al 100% mi sembra esagerato, ma c’è la volontà di tutti di stare bene”. Parole che, tuttavia, non sono bastate a scongiurare il forfait dell’ex Juventus. La Roma dovrà dunque fare a meno del suo uomo più rappresentativo in un appuntamento cruciale per le ambizioni europee. Il Napoli di Antonio Conte rappresenta un test impegnativo per i capitolini, chiamati a dimostrare carattere e compattezza nonostante le assenze pesanti in fase offensiva.