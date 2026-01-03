Roma, Dybala e il richiamo del Boca: rinnovo o ritorno in patria

Il futuro di Dybala tra scadenza e certezze

Il futuro di Paulo Dybala è uno dei temi centrali del mercato che verrà. Il contratto dell’argentino con la Roma scade a giugno e questo dettaglio, nel calcio, pesa sempre. Eppure la linea del giocatore appare chiara. Dybala vuole restare in giallorosso, proseguire un percorso che lo ha rimesso al centro del progetto tecnico e umano del club.

Le voci dall’Argentina e il sogno Boca

Dall’Argentina, però, il rumore cresce. Secondo D-Sports, con rilanci di El Intransigente, il Boca Juniors non avrebbe mai smesso di pensare al ritorno in patria della Joya. A Buenos Aires si lavora a un’operazione estiva, con l’idea di muoversi già ora per un possibile preaccordo, sfruttando la scadenza imminente.

La posizione della Roma

La Roma non resta a guardare. Da mesi il club valuta un rinnovo che tenga conto dell’età, della gestione fisica e del peso tecnico di Dybala. Un equilibrio delicato, ma condiviso. La volontà è comune: continuare insieme, senza strappi né forzature.

Il fattore tecnico

Anche Gian Piero Gasperini ha ribadito pubblicamente quanto Dybala sia centrale. Non solo talento puro, ma una risorsa tattica capace di cambiare volto alla squadra. Ecco il punto. Il Boca Juniors sogna, la Roma costruisce. La scelta finale, come spesso accade, dipenderà meno dal mercato e più dalla volontà dell’uomo prima ancora del calciatore.