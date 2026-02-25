Roma, Dybala accelera: vuole esserci contro la Juve a tutti i costi

La Roma guarda a Paulo Dybala in vista della sfida contro la Juventus. A Trigoria cresce l’attesa per capire se l’argentino riuscirà a recuperare in tempo per un match che per lui ha sempre un sapore speciale.

Secondo le ultime indiscrezioni, il numero 21 giallorosso sta spingendo per tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini. Le prossime 48 ore saranno decisive: lo staff medico attende risposte confortanti prima di dare il via libera definitivo.

Dybala vuole esserci

La volontà del giocatore è chiara. Contro la sua ex squadra, Dybala non vuole mancare. Il lavoro personalizzato degli ultimi giorni ha dato segnali incoraggianti e venerdì potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Sarà quello il vero banco di prova per capire se potrà essere convocato.

Per la Roma, il suo talento rappresenta un valore aggiunto in una gara che pesa sulla corsa europea in Serie A. Creatività, capacità di accendere la partita con una giocata: qualità che possono fare la differenza.

Anche Soulé verso il rientro

Non solo Dybala. Anche Matias Soulé punta al recupero e dovrebbe rientrare in gruppo nelle prossime ore. Gasperini incrocia le dita: riavere entrambi significherebbe più soluzioni offensive e maggiore imprevedibilità.

La sfida alla Juventus si avvicina. La Roma spera di ritrovare Dybala nel momento più delicato della stagione.