Roma, Dybala accelera per il Napoli: ottimismo sul rientro

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 24 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Dybala accelera verso il rientro

Il passo è ancora leggero, ma il segnale è chiaro. Paulo Dybala ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo a Trigoria, mostrando progressi incoraggianti in vista della sfida contro il Napoli. L’attaccante argentino, reduce da un infortunio che lo ha tenuto ai margini nelle ultime settimane, ha svolto un allenamento controllato, senza rischi, ma sufficiente per far emergere una sensazione condivisa: il rientro è vicino.

Un recupero atteso da Gasperini

La Roma ha bisogno del suo numero ventuno. Gasperini, costretto a gestire rotazioni e assenze pesanti, punta a ritrovare qualità, imprevedibilità e leadership offensiva proprio nel match che può indirizzare la stagione. Il tecnico attende notizie definitive nei prossimi giorni, ma le impressioni dello staff medico alimentano un cauto ottimismo. Se tutto procederà senza intoppi, Dybala tornerà a calciare con i compagni a breve.

Buone sensazioni anche per Bailey

Segnali positivi arrivano anche da Bailey, che ha seguito lo stesso percorso di recupero: lavoro parziale, gestione dei carichi e la volontà di rientrare per la gara di domenica. L’esterno giamaicano può dare ampiezza e profondità a un reparto che ha pagato gli stop simultanei dei due titolari.

Obiettivo Napoli: niente rischi in Europa League

Sia Dybala sia Bailey resteranno fuori in Europa League. La priorità è la partita con il Napoli, considerata un banco di prova tecnico ed emotivo. La Roma ha bisogno delle sue stelle e loro, soprattutto Dybala, vogliono rispettare la promessa fatta ai compagni: esserci nel momento che conta davvero.

