Roma, due club di Premier League sulle tracce di Saud Abdulhamid

Il futuro di Saud Abdulhamid sembra essere sempre più lontano dalla Capitale. Il terzino ex Al Hilal gioca attualmente in Ligue 1 con la maglia del Lens, club che sta disputando un ottima stagione come testimonia la classifica che li vede momentaneamente al primo posto, anche se con una partita in più rispetto al PSG secondo che dista 1 solo punto.

Nell’ottima prima metà di stagione da parte del club francese, Abdulhamid si è messo in mostra: in 18 presenze complessive tra tutte le competizioni infatti, il giocatore saudita ha messo a referto una rete e quattro assist. Numeri più che discreti che potrebbero spingere la dirigenza del Lens a esercitare il riscatto al termine della stagione di 3,5 milioni di euro, ma la Roma gode di un controriscatto.

ROMA, SU ABDULHAMID C’È LA PREMIER LEAGUE: I DETTAGLI

Secondo quanto riportato da teamtalk.com, le statistiche di Abdulhamid raccolte in questa stagione hanno attirato l’interesse di alcuni club di Premier League. A seguire da vicino il giocatore, infatti, ci sarebbero Newcastle ed Everton. I Magpies sono alla ricerca di un profilo sull’out di destra che possa sopperire alla prossima partenza di Trippier; anche i Toffees cercano un rinforzo in quella posizione, ma partirebbero in vantaggio visto che il club di Liverpool e la Roma hanno entrambi come proprietario la famiglia Friedkin.