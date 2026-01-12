Roma-Dragusin, parla l’agente: “Vuole solo i giallorossi”

Sono ore bollenti in casa Roma. Oltre ai vari obiettivi per l’attacco, i giallorossi vogliono rinforzare la difesa e il nome di Radu Dragusin è in cima al taccuino del ds Massara. Lo stesso difensore romeno ha dato piena disponibilità al club capitolino e la volontà del giocatore può rivelarsi un fattore chiave per chiudere la trattativa nei prossimi giorni. A confermare l’indiscrezione è l’agente del giocatore, Florin Manea, ai microfoni di Tele Radio Stereo.

AG. DRAGUSIN: “VUOLE SOLO LA ROMA, OGGI E DOMANI SARANNO GIORNI DECISIVI”

Queste le parole del procuratore dell’ex Genoa: “Dragusin vuole venire alla Roma. I giorni decisivi saranno tra oggi e domani. Vorrei evitare di parlare ma speriamo di arrivare alla conclusione della trattativa con la Roma”.

Tuttavia, c’è ancora distanza con il Tottenham riguardo la formula dell’operazione: gli Spurs infatti, sarebbero disposti a cedere il proprio centrale solamente a titolo definitivo, mentre i giallorossi spingono per un prestito con diritto di riscatto. Come già accennato prima, l’ago della bilancia resta la volontà del difensore, che spinge per il trasferimento in giallorosso: il suo obiettivo è ritrovare la condizione migliore agli ordini di Gasperini, in seguito al lungo infortunio subito al crociato nel corso della passata stagione. Si attendono aggiornamenti, ma il futuro di Dragusin sembra essere sempre più a tinte giallorosse.