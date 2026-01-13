Roma-Dragusin, accordo col giocatore ma muro Tottenham

La Roma accelera sul mercato, ma la strada che porta a Radu Dragusin resta complessa. Il difensore romeno del Tottenham è uno degli obiettivi principali della dirigenza giallorossa per rinforzare il reparto arretrato nella seconda parte della stagione.

La proposta della Roma

Secondo TMW, l’offerta presentata dalla Roma prevede un prestito con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva intorno ai 25 milioni di euro. Una formula prudente, che non garantisce un investimento immediato e riflette la volontà del club di mantenere margini di manovra sul lungo periodo.

La volontà di Dragusin

Il punto di forza della trattativa è rappresentato dalla posizione del giocatore. Dragusin avrebbe già raggiunto un accordo contrattuale con la Roma e starebbe spingendo per il ritorno in Serie A, campionato in cui si è già imposto prima del trasferimento in Premier League, ma con il Tottenham non c’è ancora l’accordo.

Il fattore fisico e la cautela giallorossa

A frenare l’operazione è anche l’aspetto clinico. La Roma non vuole impegnare cifre elevate per un giocatore reduce da un infortunio al legamento crociato, preferendo un’operazione a rischio controllato.

La sensazione è che la partita sia ancora aperta. La volontà di Dragusin può fare la differenza, ma servirà uno sforzo di mediazione per superare il muro del Tottenham.