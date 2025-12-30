Roma, Dovbyk in bilico: Everton alla finestra, Serie A osserva

Il tema dell’attacco continua a tenere banco in casa Roma: il gol di Evan Ferguson contro il Genoa ha acceso riflessioni profonde, mentre il rientro di Artem Dovbyk ha riportato d’attualità un dibattito mai davvero sopito. Il rendimento dell’ucraino resta sotto le attese e il club giallorosso valuta ogni scenario.

Dovbyk, numeri che non convincono

Due gol e un assist in campionato sono un bottino modesto per un attaccante chiamato a reggere il peso dell’attacco. L’ultimo centro risale a ottobre, un dato che pesa nelle analisi interne della Roma, soprattutto in una stagione segnata da discontinuità offensiva.

L’Everton resta vigile

Secondo Gianluca Di Marzio, l’Everton continua a monitorare la situazione di Dovbyk. Il club inglese osserva con attenzione, ma deve fare i conti con la volontà del giocatore, orientato a restare in Serie A e a rilanciarsi nel campionato italiano.

Le piste italiane: Como, Napoli e Milan

In Italia non mancano le alternative. Il Como ha sondato il terreno senza affondare, mentre Napoli e Milan restano sullo sfondo. In casa rossonera l’arrivo di Niclas Füllkrug potrebbe raffreddare l’interesse, mentre il club azzurro valuta una possibile operazione che coinvolga Lorenzo Lucca.

Infortuni e responsabilità

La lesione al tendine del retto femorale ha condizionato l’autunno di Dovbyk, fermo per gran parte di novembre e dicembre. Il rientro nell’ultima gara del 2025 apre ora una fase decisiva: la Roma deve capire se puntare ancora su di lui o se gennaio segnerà una svolta definitiva.