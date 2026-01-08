Roma, doppio rilancio per Raspadori e Zirkzee: ore decisive

Il vertice che cambia lo scenario

A Trigoria il clima è cambiato dopo il lungo confronto tra Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo Frederic Massara e la proprietà. Il faccia a faccia ha prodotto una linea chiara: la Roma non arretra e rilancia con decisione su due obiettivi offensivi ritenuti strategici, Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee. Secondo il Corriere dello Sport, il club giallorosso è pronto a forzare i tempi per regalare al tecnico i rinforzi richiesti in questa fase della stagione di Serie A.

Raspadori, l’offerta per convincere il giocatore

Per Raspadori la Roma ha già incassato il via libera dell’Atletico Madrid sulla struttura dell’operazione e ha alzato l’asticella sull’ingaggio. Sul tavolo c’è una proposta da circa 4 milioni di euro netti a stagione, pensata per superare le ultime resistenze del calciatore e del suo entourage. L’ex Napoli rappresenta una soluzione funzionale alle idee di Gasperini, capace di muoversi tra le linee e garantire gol.

Zirkzee, investimento pesante

Parallelamente, i giallorossi non mollano Zirkzee. Per l’attaccante ex Bologna, la Roma è pronta a un’operazione complessiva superiore ai 35 milioni di euro, cifra che corrisponde al riscatto fissato al termine del prestito. Un investimento importante, che testimonia la volontà del club di alzare il livello offensivo.

Gasperini aspetta segnali

Sono ore decisive. Gasperini attende risposte concrete dal mercato, consapevole che l’arrivo di almeno uno tra Raspadori e Zirkzee potrebbe cambiare il volto della stagione giallorossa.