Roma: dopo Kalinic in arrivo Mkhitaryan

ROMA KALINIC – La Roma dopo aver dato spettacolo nel derby – per la verità merito anche della Lazio di Inzaghi apparsa già in forma in questo inizio di stagione – dà spettacolo anche sul mercato. Le ultime ore di calciomercato, infatti, vedono i giallorossi grandi protagonisti.

Ieri sera è stato accolto nella capitale, poche ore dopo la fine del Derby, Milan Kalinic. L’attaccante ex Fiorentina e Milan, arriva in prestito alla Roma con diritto di riscatto fissato intorno ai nove milioni di euro. Kalinic in mattinata sosterrà le visite mediche.

ROMA KALINIC – A Madrid Kalinic ha vissuto l’ennesima stagione complicata: due gol in sole diciassette presenze. Nel ruolo di vice-Dzeko cercherà invece di rilanciarsi. Il mercato in casa Roma, però, non si ferma qui: il ds Petrachi, infatti, è pronto a piazzare il colpo a sorpresa: Henrix Mkhitaryan. Il talentuosissimo attaccante armeno classe ’89 potrebbe arrivare con un prestito secco, ma chiede all’Arsenal che venga pagato una parte dell’ingaggio – il giocatore percepisce circa 7 milioni all’anno.

Uscito Schick in direzione Lipsia, ora ogni tassello sembra mettersi al proprio posto in casa giallorossa. Se Kalinic sarà la riserva di Dzeko, Mkhitaryan dovrebbe essere titolare a tutti gli effetti. Un rinforzo importantissimo per la squadra allenata da Fonseca che insegue il sogno Europa League in questa stagione.