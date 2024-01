Mercato Roma: la dirigenza giallorossa potrebbe far fronte ad una possibile trattativa tra il PSG e il Leeds per Diego Llorente

Il grave infortunio al piede occorso a Milan Skriniar potrebbe rappresentare un ostacolo anche per il mercato della Roma. Secondo quanto riportato dal portale Footmercato, la società giallorossa potrebbe dover far fronte ad una trattativa tra il Leeds, club proprietario del cartellino di Diego Llorente fino al 2026 e il Paris Saint Germain, con Luis Enrique che avrebbe indicato proprio nel profilo del trentenne spagnolo un ottimo sostituto per sopperire alla reiterata assenza dell’ex Inter, costretto a sottoporsi ad un’operazione chirurgica e dunque ad osservare un periodo di riposo piuttosto prolungato.

Luis Enrique ha già avuto modo di allenare Diego Llorente nel corso dell’esperienza vissuta alla guida della Nazionale e, considerando le complicazioni sorte a Parigi per l’operazione Upamecano con il Bayern Monaco, potrebbe richiedere proprio il difensore giunto a Roma con la formula del prestito a gennaio 2023. Nella stagione in corso, Llorente ha totalizzato diciassette presenze in Serie A risultando un elemento molto utile per la difesa a tre proposta da Mourinho, mentre saranno da valutare le condizioni del classe 1993 in vista della gara di Coppa Italia in programma nel tardo pomeriggio, nella stracittadina tra Roma e Lazio. Uscito malconcio e anzitempo dalla gara contro l’Atalanta per un problema all’adduttore, Llorente è infatti in dubbio per la fondamentale gara valida per i quarti della Coppa nazionale.

Roma, Diego Llorente in orbita PSG per sostituire Skriniar

L’accordo tra Leeds e Roma prevede un prestito fino a giugno del centrale spagnolo, con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro a favore degli inglesi che scatta al raggiungimento del 50% delle presenze in maglia giallorossa. Il Paris Saint Germain potrebbe dunque optare per l’assalto a Llorente proprio in relazione al grave problema fisico occorso a Skriniar. Sono attese novità nel corso della finestra invernale del mercato, ma l’interazione della Roma sarebbe quella di trattenere lo spagnolo fino al termine contrattuale prestabilito.