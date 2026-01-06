Roma, Cristante e Mancini molto vicini al rinnovo

© foto Stefano D’Offizi

Mentre c’è interesse e curiosità per capire se e in che modo la Roma riuscirà a potenziare il reparto offensivo, secondo Sky Sport il club capitolino lavora al prolungamento di contratto per Bryan Cristante e Gianluca Mancini: il centrocampista trentenne e il difensore ventinovenne hanno voglia di andare realisticamente verso la fine della loro carriera da calciatori in giallorosso e non ci dovrebbero essere ostacoli per la firma sino al 2030.

Intanto, la squadra del mister Gian Piero Gasperini scenderà in campo alle ore 18.00 nella trasferta di Lecce valida per la diciannovesima giornata di Serie A.

ROMA CRISTANTE MANCINI –