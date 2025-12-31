Roma, Cristante: “Buona strada, manca il dettaglio. Gasperini? E’ lo stesso, ci saranno emozioni a Bergamo”

© foto Stefano D’Offizi

Bryan Cristante è stato intervistato su Sky Sport a tre giorni dalla trasferta di campionato della Roma sul campo dell’Atalanta, ex squadra del centrocampista e in particolare del mister Gian Piero Gasperini. Le sue dichiarazioni:

“Ricordi solo belli, sono arrivato da vari percorsi, esperienze non super positive e poi una stagione e mezza bellissima, ottimi risultati. La posizione avanzata con Gasperini? Intuizione del mister, ha l’esperienza, le conoscenze per far rendere tutti, ha avuto questa ed è andata bene. Ho ritrovato lo stesso mister, carico, conoscenza del gioco, sa come chiedere, ha continuato a fare benissimo a Bergamo e ci ha portato la sua conoscenza anche qui a Roma. Sicuramente qualche emozione ci sarà, nove anni lì e ha fatto grandissime stagioni, ha portato un trofeo a Bergamo, penso che un po’ di emozione ci sarà“.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

L’Atalanta ora allenata da Palladino: “La squadra è più o meno sempre quella, dopo nove anni con uno stesso allenatore non è facile ma stanno crescendo e iniziando a giocare sui livelli di una squadra e rosa come quella dell’Atalanta“.

Gli scontri diretti per la Roma: “Ci è mancato un po’ il dettaglio finale, in quasi tutte abbiamo fatto ottime partite, ci è mancato il gol o non subirlo, ci manca quel piccolo passo ancora perché negli scontri diretti non si può concedere niente“.

ROMA, CRISTANTE NELL’INTERVISTA SKY SPORT: SECONDA PARTE

L’anno solare 2025 con la Roma che ha fatto più punti di tutti e meno gol subiti: “Siamo sulla buona strada, stiamo trovando continuità, credere nella squadra e costruire qualcosa. Dobbiamo continuare così, fare quello che abbiamo fatto non è facile“.

Cristante conclude: “Futuro da allenatore? Intanto giochiamo, ho ancora qualche anno, ora non ci sto davvero pensando.

De Rossi? Ha fatto piacere vederlo andare sotto la Curva, sappiamo quello che rappresenta per la città e per i tifosi, è stato un bel momento di calcio vedere tornare una leggenda come lui.

Il nostro obiettivo è tornare in Champions, le chance ce le siamo costruite in questa metà di campionato, sarà difficile con tante squadre forti e attrezzate, rose più larghe ma proveremo fino alla fine. Per lo Scudetto penso ci siano squadre più attrezzate ma finché siamo lì non buttiamo via niente.

La Nazionale e marzo? Sappiamo è fondamentale andare ai Mondiali, il pensiero c’è sempre, arriveremo carichissimi, bisogna andarci e basta“.