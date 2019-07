Roma, Cristante: “Buon lavoro, assimiliamo le idee di Fonseca”

ROMA CRISTANTE – Bryan Cristante, centrocampista della Roma ha parlato ai microfoni di Roma Tv dove ha parlato dei progressi dei giallorossi. Queste le sue parole:

“Stiamo facendo un ottimo lavoro, queste amichevoli non sono mai facile, allenamenti duri e le gambe non vanno come vorresti. Abbiamo fatto buoni test, stiamo cercando di far vedere quello che vuole il mister. Dobbiamo continuare il nostro percorso, allenatore nuovo e idee nuove, piano piano stiamo assimilando tutto“.

Cristante conclude: “Mi trovo bene anche a centrocampo, l’ho fatto in passato, si tratta solo di continuare a capire bene i concetti del mister e tutta la squadra troverà l’idea giusta, andrà sempre meglio“.

