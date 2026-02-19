 Salta al contenuto
AS Roma Calcio News 24/7 Cremonese Calcio News 24/7 | Europa Calcio

Roma-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese
2 min
Roma Gasperini
Foto © Stefano D'Offizi

Domenica 22 febbraio alle 20:45 lo Stadio Olimpico ospita Roma-Cremonese, incrocio che può indirizzare la corsa alla Champions League. Dopo il pari contro il Napoli, la squadra di Gian Piero Gasperini cerca continuità per difendere il quarto posto in Serie A e tenere a distanza la Juventus. Ciò che significa davvero è semplice: blindare un traguardo vitale sul piano tecnico ed economico. Di fronte, una Cremonese affamata di punti salvezza. La formazione di Davide Nicola ha bisogno di risultati per restare agganciata alla categoria. Ambizioni opposte, stessa urgenza.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Le scelte di Gasperini

Davanti a Mile Svilar, possibile turno di riposo per Gianluca Mancini, in diffida: spazio a Daniele Ghilardi con Evan Ndicka e Mario Hermoso. Sugli esterni Zeki Çelik e Kostas Tsimikas, mentre a centrocampo Bryan Cristante è favorito con Niccolò Pisilli. Manu Koné spera nella convocazione. In avanti, Matías Soulé dovrebbe agire con Lorenzo Pellegrini alle spalle di Donyell Malen. Resta in dubbio Paulo Dybala.

Le mosse di Nicola

La Cremonese riparte dal pari con il Genoa. Confermato Emil Audero tra i pali, difesa con Federico Baschirotto e Sebastiano Luperto. In mezzo qualità e corsa con Morten Thorsby e Youssef Maleh. Davanti, la coppia Milan DjuricJamie Vardy proverà a colpire una Roma chiamata a dimostrare maturità. La posta in palio non ammette distrazioni.

Roma-Cremonese, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, Ndicka, Hermoso, Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas, Pellegrini, Soulè, Malen. A disposizione: Gollini, Ziolkowski, Mancini, Rensch, Angelino, Koné, El Aynaoui, Zaragoza, Venturino, Vaz. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Djuric, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Folino, Bianchetti, Barbieri, Floriani Mussolini, Pavesi, Moumbagna, Vandeputte, Grassi, Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

Roma-Cremonese, dove vederla

Roma Cremonese, in programma domenica 22 febbraio (ore 20.45) allo Stadio Olimpico, sarà visibile in diretta streaming su Dazn.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria