Roma-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica 22 febbraio alle 20:45 lo Stadio Olimpico ospita Roma-Cremonese, incrocio che può indirizzare la corsa alla Champions League. Dopo il pari contro il Napoli, la squadra di Gian Piero Gasperini cerca continuità per difendere il quarto posto in Serie A e tenere a distanza la Juventus. Ciò che significa davvero è semplice: blindare un traguardo vitale sul piano tecnico ed economico. Di fronte, una Cremonese affamata di punti salvezza. La formazione di Davide Nicola ha bisogno di risultati per restare agganciata alla categoria. Ambizioni opposte, stessa urgenza.

Le scelte di Gasperini

Davanti a Mile Svilar, possibile turno di riposo per Gianluca Mancini, in diffida: spazio a Daniele Ghilardi con Evan Ndicka e Mario Hermoso. Sugli esterni Zeki Çelik e Kostas Tsimikas, mentre a centrocampo Bryan Cristante è favorito con Niccolò Pisilli. Manu Koné spera nella convocazione. In avanti, Matías Soulé dovrebbe agire con Lorenzo Pellegrini alle spalle di Donyell Malen. Resta in dubbio Paulo Dybala.

Le mosse di Nicola

La Cremonese riparte dal pari con il Genoa. Confermato Emil Audero tra i pali, difesa con Federico Baschirotto e Sebastiano Luperto. In mezzo qualità e corsa con Morten Thorsby e Youssef Maleh. Davanti, la coppia Milan Djuric–Jamie Vardy proverà a colpire una Roma chiamata a dimostrare maturità. La posta in palio non ammette distrazioni.

Roma-Cremonese, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, Ndicka, Hermoso, Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas, Pellegrini, Soulè, Malen. A disposizione: Gollini, Ziolkowski, Mancini, Rensch, Angelino, Koné, El Aynaoui, Zaragoza, Venturino, Vaz. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Djuric, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Folino, Bianchetti, Barbieri, Floriani Mussolini, Pavesi, Moumbagna, Vandeputte, Grassi, Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

Roma-Cremonese, dove vederla

Roma e Cremonese, in programma domenica 22 febbraio (ore 20.45) allo Stadio Olimpico, sarà visibile in diretta streaming su Dazn.