Roma-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla in tv
La Roma torna all’Olimpico per la 26ª giornata di Serie A. Oggi, domenica 22 febbraio, i giallorossi affrontano la Cremonese alle 20.45 in un confronto che può incidere sulla corsa europea.
La squadra di Gian Piero Gasperini arriva dal 2-2 del Maradona contro il Napoli, una prova di carattere e qualità offensiva. Serve però continuità, soprattutto davanti al proprio pubblico. La Cremonese di Davide Nicola è reduce dallo 0-0 contro il Genoa guidato da Daniele De Rossi, un punto utile ma che ha lasciato l’amaro per le occasioni non sfruttate.
Roma-Cremonese, le probabili formazioni
La Roma dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1: Svilar tra i pali; Ziolkowski, Ndicka, Hermoso in difesa; Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas a centrocampo; Zaragoza e Pellegrini alle spalle di Malen. La Cremonese risponde con il 3-5-2: Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.
Roma-Cremonese, dove vederla
La gara sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, disponibile su smart tv e in streaming tramite app e piattaforma web.
Per la Roma è una prova di maturità. La Cremonese cerca il colpo per muovere la classifica.