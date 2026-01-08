Roma, contatti per Oosterwolde: dialoghi avviati col Fenerbahçe

Roma, la pista Oosterwolde prende quota

La Roma muove i primi passi concreti sul mercato difensivo e apre il dialogo con il Fenerbahçe per Jayden Oosterwolde. Secondo TMW e le conferme di Matteo Moretto, i contatti tra i due club sono già stati avviati e la trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. L’idea giallorossa è chiara: impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula ritenuta sostenibile e coerente con le attuali strategie del club.

La posizione del Fenerbahçe

Il Fenerbahçe non considera intoccabile il laterale olandese, ma valuta un’eventuale uscita solo a determinate condizioni. La dirigenza turca, infatti, prenderebbe in considerazione una cessione a titolo definitivo soltanto davanti a un’offerta non inferiore ai 20 milioni di euro, cifra superiore all’attuale valutazione di mercato del giocatore, stimata attorno ai 16 milioni. Un fattore chiave potrebbe essere l’eventuale arrivo di Beraldo, operazione che libererebbe spazio e risorse per una partenza di Oosterwolde.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Concorrenza e scenari

Sul difensore classe 2001 resta vivo anche l’interesse di alcuni club di Premier League, elemento che impone alla Roma di muoversi con tempismo. L’agente del giocatore è già in contatto con il club giallorosso e lavora per trovare una soluzione gradita a tutte le parti. La sensazione è che la situazione possa definirsi a breve, con la Roma pronta a cogliere un’opportunità strategica per rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.