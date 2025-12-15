Roma-Como, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Roma-Como, sfida delicata all’Olimpico

Ultimo atto della 15ª giornata di Serie A allo stadio Olimpico, dove Roma e Como si affrontano in un momento complesso per entrambe. I giallorossi cercano continuità e risposte dopo un periodo altalenante, mentre i lombardi vogliono dare segnali di solidità in un campionato che non concede pause. Il calcio d’inizio è fissato per oggi, lunedì 15 dicembre, alle ore 20:45.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Le probabili scelte di Gasperini

Gian Piero Gasperini dovrebbe confermare il 3-4-2-1. Tra i pali Svilar, con Mancini, Ndicka e Hermoso a comporre la linea difensiva. Sulle fasce spazio a Wesley e Tsimikas, mentre in mezzo al campo agiranno Koné e Cristante. Alle spalle di Ferguson, il compito di accendere la manovra spetterà a Soulé e Pellegrini.

Il Como di Fabregas

Cesc Fabregas risponde con il 4-2-3-1. In porta Butez, difesa con Smolcic, Diego Carlos, Ramon e Valle. In mediana Caqueret e Da Cunha, mentre sulla trequarti agiranno Addai, Nico Paz e Jesus Rodriguez a supporto di Douvikas.

Roma-Como, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.

Dove vedere Roma-Como in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Streaming disponibile su DAZN, Sky Go e NOW, con accesso da smart tv, pc, smartphone e tablet tramite abbonamento.