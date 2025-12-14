Roma-Como, Gasperini: “Gara attesa contro una realtà; ambiziosi, non arroganti”

Alessandro Collu · Pubblicato il 14 Dicembre 2025 · Aggiornato il 14 Dicembre 2025

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza alla vigilia della gara casalinga della Roma contro il Como, posticipo lunedì sera della quindicesima giornata. Così il tecnico giallorosso:

“Sicuramente è una partita attesa, il Como rappresenta ormai una realtà, non una sorpresa non soltanto per gli investimenti fatti ma per la qualità di gioco e come si misura anche contro le migliori squadre, veder giocare il Como è sempre piacevole e domani le due squadre cercheranno di ottenere il massimo senza sotterfugi. E’ una partita molto importante, non determinante, la classifica è molto corta. Fabregas ha dato una impronta importante, giovani interessanti, bravi e una identità di gioco che predilige il risultato attraverso lo spettacolo e la capacità di giocare con alcune varianti“.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Gasperini e la voglia di far crescere la Roma: “Sono venuto con l’intenzione e la speranza di fare un bel lavoro, al di là del mio arrivo non condiviso da tutti, dell’ambiente che si diceva difficile. Dobbiamo essere ambiziosi, presuntuosi mai e dobbiamo migliorare, tutte vogliono giocare per i posti alti della classifica per il discorso purtroppo economico in primis. C’è il pubblico, una società facoltosa, la voglia di fare lo stadio, bisogna fare valutazioni giuste, lavorare e migliorarsi: condizioni e ingredienti ci sono.

Come squadra abbiamo bisogno di giocare ad alti livelli, abbiamo bisogno di prestazioni e alzare il tiro man mano che troveremo squadre competitive e più forti; giovani dietro che stanno crescendo, tutti hanno avuto le occasioni per giocare e le avranno“.

Su Dybala: “Vediamo, ha avuto un momento molto positivo ma i giocatori devono stare bene, non ci si può permettere una condizione precaria. Nessun dubbio quando sta molto bene. Per me parla sempre il campo“.

Su Ferguson: “Dev’essere un giocatore utile alla Roma, non a me; l’altra sera indubbiamente sì, la Roma è sopra tutti“.

Gasperini conclude: “I rinnovi di Pellegrini e Dybala? Solo una questione economica; prima bisogna conquistare l’Europa, poi la Champions, un passo per volta e domani è un mattoncino per la lotta per l’Europa“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali della As Roma.