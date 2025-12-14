Roma-Como, Gasperini: “Gara attesa contro una realtà; ambiziosi, non arroganti”
Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza alla vigilia della gara casalinga della Roma contro il Como, posticipo lunedì sera della quindicesima giornata. Così il tecnico giallorosso:
“Sicuramente è una partita attesa, il Como rappresenta ormai una realtà, non una sorpresa non soltanto per gli investimenti fatti ma per la qualità di gioco e come si misura anche contro le migliori squadre, veder giocare il Como è sempre piacevole e domani le due squadre cercheranno di ottenere il massimo senza sotterfugi. E’ una partita molto importante, non determinante, la classifica è molto corta. Fabregas ha dato una impronta importante, giovani interessanti, bravi e una identità di gioco che predilige il risultato attraverso lo spettacolo e la capacità di giocare con alcune varianti“.
Gasperini e la voglia di far crescere la Roma: “Sono venuto con l’intenzione e la speranza di fare un bel lavoro, al di là del mio arrivo non condiviso da tutti, dell’ambiente che si diceva difficile. Dobbiamo essere ambiziosi, presuntuosi mai e dobbiamo migliorare, tutte vogliono giocare per i posti alti della classifica per il discorso purtroppo economico in primis. C’è il pubblico, una società facoltosa, la voglia di fare lo stadio, bisogna fare valutazioni giuste, lavorare e migliorarsi: condizioni e ingredienti ci sono.
Come squadra abbiamo bisogno di giocare ad alti livelli, abbiamo bisogno di prestazioni e alzare il tiro man mano che troveremo squadre competitive e più forti; giovani dietro che stanno crescendo, tutti hanno avuto le occasioni per giocare e le avranno“.
Su Dybala: “Vediamo, ha avuto un momento molto positivo ma i giocatori devono stare bene, non ci si può permettere una condizione precaria. Nessun dubbio quando sta molto bene. Per me parla sempre il campo“.
Su Ferguson: “Dev’essere un giocatore utile alla Roma, non a me; l’altra sera indubbiamente sì, la Roma è sopra tutti“.
Gasperini conclude: “I rinnovi di Pellegrini e Dybala? Solo una questione economica; prima bisogna conquistare l’Europa, poi la Champions, un passo per volta e domani è un mattoncino per la lotta per l’Europa“.
Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali della As Roma.