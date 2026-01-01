Roma, colpo Raspadori: rinforzo in attacco per Gasperini

La Roma è pronta a piazzare il primo colpo del mercato invernale. Gian Piero Gasperini avrà presto il rinforzo offensivo richiesto da settimane, un innesto pensato per incidere subito e dare nuove soluzioni a una squadra che punta in alto nella seconda parte di stagione.

I dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club giallorosso è ai dettagli per l’arrivo di Giacomo Raspadori dall’Atletico Madrid. La formula è chiara: prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18,5 milioni, destinato a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Un’operazione costruita con attenzione, ma con tempi rapidi.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Poco spazio in Spagna

L’esperienza di Raspadori in Liga non ha rispettato le attese. La concorrenza di Julián Álvarez e Antoine Griezmann, unita alle scelte di Diego Simeone, ha ridotto drasticamente il suo impiego. Appena 406 minuti stagionali tra campionato, Champions League e Coppa del Re, nonostante 2 gol e 3 assist che raccontano di un impatto comunque positivo.

La scelta Roma e l’ombra Lazio

Il ritorno in Serie A risponde anche a una logica di carriera. Nell’anno che porta ai Mondiali, Raspadori vuole continuità e centralità. La Roma ha accelerato anche per evitare l’inserimento della Lazio, pronta a muoversi dopo la cessione di Castellanos al West Ham. Ora la palla passa al campo. E a Gasperini.