Roma Cluj Fonseca: “Squadra fortissima da affrontare. Smalling in panchina”

La conferenza stampa alla vigilia del match di domani

Roma Cluj Fonseca – Dopo la vittoria convincente contro la Fiorentina, la Roma di Fonseca è pronta a tornare in campo in Europa League contro il Cluj. Quello di domani sarà di fatto uno scontro diretto per il momentaneo primo posto nel girone. Oggi mister Fonseca ha presenziato nella consueta conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da calciomercato.com:

Pedro ha avuto un impatto molto positivo sulla squadra.

“Me lo aspettavo, quando l’ho scelto sapevo che poteva essere un giocatore molto importante per la squadra e non sono sorpreso dal suo rendimento. Anche della sua professionalità, è un professionista unico. Vedremo domani se giocherà, è vero che le ha giocate quasi tutte ma dobbiamo gestire lui e Mkhitaryan, penso potrà giocare, vedremo se dall’inizio”.

E’ preoccupato per la sosta Nazionali?

“Sì, perché qui alla Roma siamo molto rigorosi, facciamo test quasi tutti i giorni. So che in Nazionale si fa lo stesso ma vengono paesi di diversi paesi e continenti, è una situazione che mi preoccupa, speriamo non succeda nulla”.

Mayoral sarebbe meglio farlo giocare in campionato?

“Quello che mi interessa è far giocare Mayoral, non c’è una squadra di campionato e una d’Europa, è una scelta mia di volta in volta. Penso che la cosa più importante sia farlo giocare quando possibile”.

Pastore, Diawara e Calafiori.

“Vedremo come sta Pastore e che tipo di lavoro dovrà fare in questo momento. Penso che la cosa più importante è che torni. Calafiori e Diawara li aspettiamo presto”.

E’ previsto un turnover?

“Per me è importante scegliere i migliori giocatori ad ogni partita. Ovviamente starò attento alla condizione dei giocatori ma penso che la cosa più importante sia scegliere i migliori per la partita”.

Smalling è tornato.

“Non giocherà titolare domani, è molto fare tre partite dall’inizio ora. Non dimentichiamo che non ha fatto il lavoro con la squadra dall’inizio”.

Roma Cluj Fonseca – Domani sarà uno scontro diretto.

“E’ una squadra forte, che gioca in modo specifico. E’ aggressiva sulle seconde palle. La scorsa stagione il Cluj era nel girone della Lazio ed è passato. Non ha perso neppure con il Siviglia che ha vinto l’Europa League. Non perde da tante partite, è una squadra fortissima da affrontare”.