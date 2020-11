Roma-Cluj, Fonseca: “Piaciuto tutto, importante non prendere gol. Borja e Pedro…”

ROMA-CLUJ FONSECA – Paulo Fonseca, allenatore della Roma ha commentato ai microfoni Sky Sport la vittoria in Europa League contro il Cluj. Le dichiarazioni del mister portoghese:

“E’ importante non prendere gol, sembra adesso che sia stata una partita facile ma questa squadra ha buoni risultati in Europa League, per tre volte campione in Romania. Siamo entrati molto bene, fatto una partita seria e quando è così, le cose sono più facili. Mi è piaciuto quasi tutto… anzi, tutto“.

Su Borja Mayoral: “Con Pedro e con Miki ha fatto una buona partita, come ho detto sempre è un giovane e bisogna dare tempo per adattarsi. Contento oggi che abbia fatto due gol, buono per la fiducia dei ragazzi“.

Su Pedro: “Grande professionista, un giocatore diverso che sta aiutando la squadra. Ha portato alla squadra intensità“.

Fonseca conclude: “La squadra difensivamente è sicura, cambiati i giocatori ma non l’intenzione di essere una squadra sicura“.

OLTRE A “ROMA-CLUJ, FONSECA…”, LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: