Roma, cessione a sorpresa: Vásquez saluta e vola al Besiktas

La Roma chiude un’operazione in uscita nelle ultime ore disponibili sui mercati esteri. La dirigenza giallorossa ha lavorato per snellire la rosa, intervenendo su quei profili non centrali nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Tra questi c’è Devis Estiven Vásquez, destinato a lasciare Trigoria con effetto immediato.

Vásquez ai saluti: accordo raggiunto

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è tutto fatto per il trasferimento di Vásquez al Besiktas. Il portiere colombiano, classe 1997, proseguirà la stagione nel campionato turco, salutando la Serie A dopo pochi mesi dal suo arrivo nella Capitale. Un’operazione definita rapidamente, sfruttando le finestre di mercato ancora aperte all’estero.

Un addio inatteso dopo l’estate

Arrivato la scorsa estate con aspettative importanti, Vásquez era stato individuato come secondo portiere alle spalle di Mile Svilar, con prospettive di crescita che lo avevano inizialmente avvicinato anche al ruolo di possibile titolare nel medio periodo. Lo scenario, però, è cambiato con il passare delle settimane e con scelte tecniche sempre più nette.

Nuove gerarchie tra i pali giallorossi

La partenza di Vásquez ridisegna il reparto arretrato della Roma. Alle spalle di Svilar sale ora Pierluigi Gollini, che diventa a tutti gli effetti il secondo portiere. L’ex Napoli, inizialmente terza scelta, guadagna così una posizione chiave nelle rotazioni, garantendo esperienza e affidabilità nello scacchiere di Gasperini.

Ti potrebbe interessare Inter, attenta: il Bayern Monaco piomba su Bisseck per la difesa Calciomercato News

Una mossa di equilibrio, coerente con la nuova fisionomia della Roma, che continua a modellare la rosa in base a esigenze tecniche e sostenibilità.