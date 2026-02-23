Roma, Celik nel mirino del Liverpool: i dettagli

La Roma rischia di perdere Zeki Celik a parametro zero il prossimo giugno. Il club giallorosso da diverso tempo sta offrendo, anche in più occasioni, il rinnovo al giocatore turco, il quale ha declinato tutte le offerte. Le ottime prestazioni sotto la guida di mister Gasperini stanno attirando gli occhi di big italiane e non solo: oltre a Napoli, Inter e Juve infatti, c’è anche l’interesse del Liverpool.

ROMA, ANCHE IL LIVERPOOL SI ISCRIVE ALLA CORSA PER CELIK

Secondo il Daily Mirror, i Reds sono a caccia di un rinforzo in difesa per tutelarsi dal possibile addio a parametro zero di Konaté a fine stagione. Tuttavia, come sottolineato dal suo agente, Celik non si lascia distrarre dalle voci di mercato: il turco è concentrato esclusivamente sulla Roma e sull’obiettivo Champions. Un traguardo che, però, l’ex Lille potrebbe disputare l’anno prossimo lontano dalla Capitale.

