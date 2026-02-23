 Salta al contenuto
AS Roma Calcio News 24/7 Calciomercato News

Roma, Celik nel mirino del Liverpool: i dettagli

Samuele Zarlenga
2 min
Celik Zaccagni
Foto © Stefano D'Offizi

La Roma rischia di perdere Zeki Celik a parametro zero il prossimo giugno. Il club giallorosso da diverso tempo sta offrendo, anche in più occasioni, il rinnovo al giocatore turco, il quale ha declinato tutte le offerte. Le ottime prestazioni sotto la guida di mister Gasperini stanno attirando gli occhi di big italiane e non solo: oltre a Napoli, Inter e Juve infatti, c’è anche l’interesse del Liverpool.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

ROMA, ANCHE IL LIVERPOOL SI ISCRIVE ALLA CORSA PER CELIK

Secondo il Daily Mirror, i Reds sono a caccia di un rinforzo in difesa per tutelarsi dal possibile addio a parametro zero di Konaté a fine stagione. Tuttavia, come sottolineato dal suo agente, Celik non si lascia distrarre dalle voci di mercato: il turco è concentrato esclusivamente sulla Roma e sull’obiettivo Champions. Un traguardo che, però, l’ex Lille potrebbe disputare l’anno prossimo lontano dalla Capitale.

 

Oltre a “Roma, Celik nel mirino del Liverpool: i dettagli” leggi anche:

  1. Lazio, operazione riuscita per Rovella: i tempi di recupero
  2. Loftus-Cheek, stagione a rischio? Frattura e operazione
  3. Simeone all’Inter, è fatta? Dalla Spagna: “Pre-accordo per il 26-27”
  4. Neuer-Bayern, oltre il contratto: la leggenda che plasma il futuro
  5. Inter-Bodo, Dimarco: “Obbligo di provarci. Il campionato…”. Chivu: “Possiamo ribaltarla, senza pressione e capendo i momenti”

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria