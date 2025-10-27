Roma, caso Ferguson: possibile ritorno al Brighton a gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 27 Ottobre 2025 · Aggiornato il 26 Ottobre 2025

Ferguson delude, la Roma riflette sul suo futuro

L’esperienza di Evan Ferguson alla Roma rischia di finire prima del previsto. L’attaccante irlandese, arrivato in estate dal Brighton con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro, non ha ancora lasciato il segno in Serie A. Zero gol e prestazioni altalenanti hanno spinto Gian Piero Gasperini a rivedere le proprie gerarchie offensive, preferendo spesso soluzioni più dinamiche come Dybala nel ruolo di falso nove.

I giallorossi pensano al ritorno anticipato al Brighton

Secondo quanto filtra da Trigoria, la Roma sta valutando di interrompere il prestito già nel mercato invernale di gennaio. Il club giallorosso vorrebbe rinegoziare i termini dell’accordo con il Brighton, aprendo così a un possibile rientro anticipato del classe 2004 in Premier League.

Caccia al bomber per gennaio

La dirigenza, guidata da Frederic Massara, è già al lavoro per individuare un nuovo centravanti da regalare a Gasperini. L’obiettivo è trovare un profilo con maggiore esperienza e capacità realizzativa per dare continuità alla corsa europea della Roma. Le prossime settimane saranno decisive, ma il destino di Ferguson nella Capitale appare ormai segnato.

