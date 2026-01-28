Roma, Carrasco dice sì: ora serve il via libera dell’Al-Shabab

La Roma è a un passo da un colpo di mercato di grande impatto, ma l’ultimo ostacolo è il più complesso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Yannick Carrasco ha ufficialmente detto “sì” alla prospettiva di vestire la maglia giallorossa. Il giocatore belga dell’Al-Shabab è determinato a tornare in Europa per ritrovare la ribalta in vista del prossimo Mondiale e ha dato un segnale importante alla dirigenza capitolina.

L’ala ex Atletico Madrid è pronta a compiere un sacrificio economico notevole, rinunciando a una parte sostanziosa del suo ingaggio attuale, stimato tra i 7 e i 14 milioni di euro a stagione, per facilitare l’arrivo nella Capitale. Questa volontà del calciatore rappresenta un assist decisivo per il direttore sportivo Frederic Massara.

Il nodo cruciale: la formula del trasferimento

Nonostante l’accordo con il giocatore, la linea del traguardo non è ancora tagliata. Il vero scoglio che separa la Roma dalla firma di Carrasco è la contrarietà del club saudita, l’Al-Shabab, alla formula proposta dai giallorossi.

La Roma, in linea con la sua strategia di mercato, insiste per una soluzione in prestito con diritto di riscatto. L’Al-Shabab, invece, è intenzionato a monetizzare la cessione del proprio capitano e preferirebbe un’operazione a titolo definitivo o almeno un prestito con obbligo di riscatto. Il club arabo si trova in una delicata posizione di classifica e non vorrebbe privarsi di un elemento chiave in questa fase della stagione.

Le prossime mosse di Massara

Il direttore sportivo Frederic Massara si trova dunque a dover sbrogliare un’ultima, intricata matassa. L’ottimismo a Trigoria è comunque palpabile, alimentato dalla determinazione assoluta di Carrasco, i cui agenti stanno facendo pressione sul club saudita per accettare la formula del prestito.

La trattativa è entrata in una fase decisiva. Nei prossimi giorni si capirà se la volontà del giocatore, unita al lavoro della dirigenza giallorossa, riuscirà a convincere l’Al-Shabab a cedere di fronte alle sue richieste, aprendo così la porta di Roma a Yannick Carrasco.