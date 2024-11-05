Roma, calendario fitto: Juric resta (per ora)
ROMA JURIC CALENDARIO – Niente ribaltoni, almeno nell’immediato: nonostante la continua crisi di risultati, la Roma ha deciso di confermare in panchina Ivan Juric.
Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il motivo di tale scelta sarebbe individuabile nel fitto calendario dei giallorossi.
ROMA JURIC CALENDARIO – Già questo giovedì infatti i capitolini saranno impegnati in Europa League nella trasferta belga in casa del St. Gilloise, mentre il prossimo weekend sfideranno il Bologna. Il tecnico croato si giocherebbe quindi tutto in queste prossime due gare.
