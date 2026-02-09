 Salta al contenuto
Roma-Cagliari, scatta il riscatto di Ghilardi? Ecco la condizione

Samuele Zarlenga
Questa sera contro il Cagliari, la Roma è chiamata a riscattare la prestazione opaca di Udine in cui i giallorossi sono caduti per 1-0. La formazione di Gian Piero Gasperini vorrà approfittare del pareggio maturato ieri sera tra Juventus e Lazio per agganciare proprio i bianconeri al quarto posto, a quota 46 punti. Tuttavia, un risultato utile dei giallorossi non sarebbe importante solo per la situazione di classifica, ma anche in ottica mercato.

ROMA, CON UN PUNTO CONTRO IL CAGLIARI SCATTA L’OBBLIGO DI RISCATTO PER GHILARDI

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Daniele Ghilardi potrebbe diventare un giocatore della Roma a titolo definitivo già questa sera. La condizione prevista nell’accordo con il Verona trovato la scorsa estate infatti, prevede che l’obbligo di riscatto per il difensore classe 2003 scatti al raggiungimento di un punto in campionato a partire da febbraio. In caso di vittoria o pareggio dunque, i giallorossi verseranno nelle casse dei gialloblù 10,5 milioni di euro, di cui il 40% andrà nelle casse della Fiorentina.

 

