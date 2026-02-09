Roma-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma a caccia di riscatto all’Olimpico

Roma-Cagliari, in programma allo Stadio Olimpico questa sera, chiuderà la 24ª giornata di Serie A 2025/26. I giallorossi occupano il quinto posto, ma arrivano da un momento delicato. Dopo il pareggio interno con il Milan, la sconfitta in Friuli contro l’Udinese ha frenato la corsa. Serve una risposta immediata davanti al proprio pubblico per restare agganciati alla zona Champions League.

Cagliari in fiducia e senza pressioni

Situazione opposta per il Cagliari, reduce da tre vittorie consecutive. Il successo di misura contro la Juventus e il netto 4-0 rifilato al Verona hanno rilanciato la squadra di Pisacane, oggi dodicesima. La salvezza è lontana e l’orizzonte si è allargato, con Sassuolo e Bologna nel mirino.

Dove vedere Roma-Cagliari in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in co-esclusiva su DAZN e Sky. Calcio d’inizio alle 20:45, collegamento dalle 20:30. Diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, oltre allo streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Zaragoza; Malen.

Allenatore: Gasperini. Indisponibili: Dovbyk, El Shaarawy, Koné, Vaz.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy.

Allenatore: Pisacane. Indisponibili: Belotti, Felici, Folorunsho.