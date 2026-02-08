Roma-Cagliari, Pisacane: “Non perdere fame e ambizione ma qualcosa dovremo cambiare”

Fabio Pisacane ha parlato in conferenza alla vigilia della trasferta del Cagliari contro la Roma, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2025/26. Così l’allenatore rossoblù:

“Luperto? Come ci siamo sempre detti, il mercato è dinamico. Ci sono state opportunità in entrata e il processo di ringiovanimento. Perdiamo un ottimo giocatore, ci dispiace come per Zito (Luvumbo), Rog, Prati, un grandissimo in bocca al lupo. Mi interessa che questa squadra non perda fame e ambizione.

Mina? Viviamo alla giornata, è una sofferenza cronica, va gestita e monitorato“.

La salvezza: “Non è una sensazione ma un obiettivo, bisogna prima raggiungerla prima di fare discorsi nel lungo periodo. Si conquista partita dopo partita, richiamo all’attenzione un po’ tutti, non dobbiamo fare favori agli avversari che lottano per il nostro obiettivo“.

Su Dossena: “Si è allenato benissimo con noi, ha saltato solo due sedute per una botta ma può partite dal primo minuto“.

Sulla Roma: “Il Cagliari deve avere sempre in mente l’obiettivo per il quale è stato costruito, le vittorie non ci devono ingannare. Ci hanno dato fiducia per lavorare meglio in settimana, oggi pensare di essere diventati più bravi potrebbe essere un’arma a doppio taglio. La Roma è stata costruita per un campionato di vertice, dobbiamo raddoppiare e triplicare tutti gli sforzi“.

ROMA-CAGLIARI, PISACANE IN CONFERENZA: SECONDA PARTE

Su Kilicsoy: “Viene da una cultura diversa, i complimenti fanno piacere. La visita del suo ct dà valore a quello che sta facendo“.

Il lavoro di Gasperini: “Ci ha abituato a vedere macchine da gol, nella sostanza il suo calcio non è cambiato, normale non sia in linea con i numeri degli ultimi anni ma al netto di questo, la Roma ha una identità ben chiara, uomo su uomo a tutto campo. La differenza la fanno i duelli, le seconde palle, bisogna andare con entusiasmo e umiltà“.

Su Sulemana: “Era di casa, non ha avuto grossi problemi ad inserirsi. Un ragazzo che apprende, voglia di emergere, ambizione sfrenata e gli farà fare una carriera importante“.

Oltre a Mina, altri assenti: “Borrelli, sospetto stiramento al flessore; Deiola rimane qui per fare terapia e anche Folorunsho, Belotti e Felici“.

Pisacane conclude: “Difficile toccare qualcosa che sta funzionando ma qualcosa dobbiamo cambiare. Ci aspettano test importanti dove chi c’è, vuole dire la propria“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali del Cagliari Calcio.